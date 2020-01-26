ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США надеются быстро договориться о торговле с Британией после Brexit

Новости » Политика     26.01.2020 - 12:47
США надеются быстро договориться о торговле с Британией после Brexit
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com redaksi)

Вашингтон ожидает, что соглашение о торговле будет подписано в 2020 году

Министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Стивен Мнучин заявил, что надеется на скорое подписание соглашения о свободной торговле с Лондоном после выхода Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Мнучина, американский президент Дональд Трамп планирует заключить с Британией соглашение о торговле после Brexit в 2020 году. Трамп надеется, что соглашение будет заключено перед президентскими выборами в ноябре.

"Я очень оптимистичен. Я думаю, что премьер-министр (Великобритании - ред.) и президент (Трамп - ред.) имеют очень хорошие отношения", - заявил он.

Напомним, в пятницу, 24 января, премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза. Согласно соглашению, Британия прекращает быть членом Евросоюза 31 января 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз не планирует спешить с заключением нового торгового соглашения с Британией после Brexit. Считают, что для заключения нового торгового соглашения понадобится более года.

Кроме того, Британия установила жесткий срок для заключения торговой сделки с Европейским союзом после Brexit. Британское правительство планирует заключить соглашение с ЕС до конца 2020 года.

Украина в ЕС будет бороться за "промышленный безвиз" и энергетическую интеграцию, - Кулеба ЕС назначил посла в Британии, который возглавит дипмиссию после Brexit
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияторговляBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь