США сподіваються швидко домовитися про торгівлю з Британією після Brexit

Фото: Стівен Мнучін (flickr.com redaksi)

Вашингтон очікує, що угоду про торгівлю буде підписано в 2020 році

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки (США) Стівен Мнучін заявив, що сподівається на швидке підписання угоди про торгівлю з Лондоном після виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Мнучіна, американський президент Дональд Трамп планує укласти з Британією угоду про торгівлю після Brexit у 2020 році. Трамп сподівається, що угоду буде укладено перед президентськими виборами в листопаді.

"Я дуже оптимістичний. Я думаю, що прем'єр-міністр (Британії - ред.) та президент (Трамп - ред.) мають дуже хороші стосунки", - заявив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 січня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу. Згідно з угодою, Британія припиняє бути членом Євросоюзу 31 січня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз не планує поспішати з укладенням нової торгової угоди з Британією після Brexit. Вважають, що для укладення нової торгової угоди знадобиться понад рік.

Крім того, Британія встановила жорсткий термін для укладення торговельної угоди з Європейським союзом після Brexit. Британський уряд планує укласти угоду з ЄС до кінця 2020 року.