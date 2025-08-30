UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США надають Україні зброю, що здатна уражати цілі в глибині РФ, - посол

Фото: посол США при НАТО Меттью Вітакер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати надають Україні зброю, що дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території Росії.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телеканалу Fox News.

За словами дипломата, стратегія Трампа цілковито відрізняється від стратегії адміністрації екс-президента Джо Байдена за трьома ключовими факторами.

По-перше, зазначив посол, американська зброя, що зараз використовується на фронті в Україні, не оплачується американськими платниками податків.

По-друге, за його словами, США ведуть переговори з Росією, чого не відбувалося за адміністрації Байдена.

"І нарешті, ми надаємо (Україні. - ред.) можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії", - зазначив Вітакер.

Він зазначив, що Дональд Трамп створив абсолютно іншу ситуацію, ніж за часів Байдена, оскільки змусив Володимира Путіна сісти за стіл для переговорів.

За словами посла США при НАТО, цей діалог ще не завершений, але "сторони усе ще ведуть ці переговори, обмінюються полоненими, є багато хороших новин".

"Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Дональда Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах України припинилися. Він хоче, щоб вбивства і смерть припинилися", - підкреслив Вітакер.

Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні