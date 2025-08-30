RU

США предоставляют Украине оружие, способное поражать цели в глубине РФ, - посол США при НАТО

Фото: посол США при НАТО Мэттью Уитакер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие, которое позволяет наносить удары по более удаленным целям на территории России.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телеканала Fox News.

По словам дипломата, стратегия Трампа полностью отличается от стратегии администрации экс-президента Джо Байдена по трем ключевым факторам.

Во-первых, отметил посол, американское оружие, которое сейчас используется на фронте в Украине, не оплачивается американскими налогоплательщиками.

Во-вторых, по его словам, США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена.

"И наконец, мы предоставляем (Украине. - ред.) возможности для ударов по более удаленным целям на территории России", - отметил Уитакер.

Он отметил, что Дональд Трамп создал совершенно другую ситуацию, чем во времена Байдена, поскольку заставил Владимира Путина сесть за стол для переговоров.

По словам посла США при НАТО, этот диалог еще не завершен, но "стороны все еще ведут эти переговоры, обмениваются пленными, есть много хороших новостей".

"Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Это не война Дональда Трампа, но он, безусловно, хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет, чтобы удары по городам Украины прекратились. Он хочет, чтобы убийства и смерть прекратились", - подчеркнул Уитакер.

