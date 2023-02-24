США надають Україні понад 10 млрд доларів фінансової допомоги

У п'ятницю, 24 лютого, Сполучені Штати Америки повідомили про надання Україні понад 10 млрд доларів фінансової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Сьогодні за погодженням з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством фінансів ми оголошуємо про допомогу на суму понад 10 мільярдів доларів, включаючи бюджетну підтримку уряду України та додаткову енергетичну допомогу для підтримки українців, які постраждали від атак Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що український уряд може продовжувати задовольняти нагальні потреби своїх громадян, включаючи охорону здоров'я, освіту та служби екстреної допомоги. Економічна допомога США допомогла згуртувати інших міжнародних донорів, включаючи зобов'язання Європейської комісії, Японії, Канади та Великобританії до 2023 року.
"Оскільки Росія продовжує свої безжальні атаки на українську цивільну та критично важливу енергетичну інфраструктуру, ми також працюємо з Конгресом над наданням додаткової енергетичної допомоги Україні у розмірі 250 мільйонів доларів, які дозволять нам задовольнити нагальні потреби, включаючи критично важливе обладнання для електромереж", - додав Блінкен.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки планують надати Україні 9,9 мільярда доларів бюджетної допомоги вже в найближчі місяці.
Представники України під час візиту американського лідера Джо Байдена та його команди обговорювали питання співпраці країн. В тому числі підіймалася тема фінансової допомоги Україні.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що у 2023 році потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту державного бюджету України сягає 10 млрд доларів.
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