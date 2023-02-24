США надають Україні понад 10 млрд доларів фінансової допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні за погодженням з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством фінансів ми оголошуємо про допомогу на суму понад 10 мільярдів доларів, включаючи бюджетну підтримку уряду України та додаткову енергетичну допомогу для підтримки українців, які постраждали від атак Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український уряд може продовжувати задовольняти нагальні потреби своїх громадян, включаючи охорону здоров'я, освіту та служби екстреної допомоги. Економічна допомога США допомогла згуртувати інших міжнародних донорів, включаючи зобов'язання Європейської комісії, Японії, Канади та Великобританії до 2023 року.

"Оскільки Росія продовжує свої безжальні атаки на українську цивільну та критично важливу енергетичну інфраструктуру, ми також працюємо з Конгресом над наданням додаткової енергетичної допомоги Україні у розмірі 250 мільйонів доларів, які дозволять нам задовольнити нагальні потреби, включаючи критично важливе обладнання для електромереж", - додав Блінкен.