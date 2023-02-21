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Україна невдовзі отримає від США перший транш бюджетної допомоги, - Шмигаль

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 16:48
Україна невдовзі отримає від США перший транш бюджетної допомоги, - Шмигаль Фото: Україна невдовзі отримає від США перший транш на 10 млрд доларів (kmu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Представники України під час візиту американського лідера Джо Байдена та його команди обговорювали питання співпраці країн. В тому числі підіймалася тема фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Денис Шмигал

За його словами, було порушено питання швидкого відновлення, на яке Сполучені Штати спрямовують 1,5 млрд доларів, а також виділення понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.

"Ми також розраховуємо якнайшвидше отримати перший транш анонсованої раніше бюджетної допомоги у розмірі 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Зазначимо, 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві, щоб оцінити результати діяльності України. Чого чекати в результаті переговорів України з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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