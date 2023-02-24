RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США предоставляют Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки сообщили о предоставлении Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня по согласованию с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов мы объявляем о помощи на сумму свыше 10 миллиардов долларов, включая бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную энергетическую помощь для поддержки украинцев, пострадавших от атак России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское правительство может продолжать удовлетворять неотложные потребности своих граждан, включая здравоохранение, образование и службы экстренной помощи. Экономическая помощь США помогла сплотить других международных доноров, включая обязательства Европейской комиссии, Японии, Канады и Великобритании до 2023 года.

"Поскольку Россия продолжает свои безжалостные атаки на украинскую гражданскую и критически важную энергетическую инфраструктуру, мы также работаем с Конгрессом о предоставлении дополнительной энергетической помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, которые позволят нам удовлетворить неотложные потребности, включая критически важное оборудование для электросетей", - добавил. Блинкен.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине 9,9 миллиарда долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы.

Представители Украины во время визита американского лидера Джо Байдена и его команды обсуждали вопросы сотрудничества стран. В том числе, поднималась тема финансовой помощи Украине.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГоссекретарьВойна в Украине