США предоставляют Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки сообщили о предоставлении Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Сегодня по согласованию с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов мы объявляем о помощи на сумму свыше 10 миллиардов долларов, включая бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную энергетическую помощь для поддержки украинцев, пострадавших от атак России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинское правительство может продолжать удовлетворять неотложные потребности своих граждан, включая здравоохранение, образование и службы экстренной помощи. Экономическая помощь США помогла сплотить других международных доноров, включая обязательства Европейской комиссии, Японии, Канады и Великобритании до 2023 года.
"Поскольку Россия продолжает свои безжалостные атаки на украинскую гражданскую и критически важную энергетическую инфраструктуру, мы также работаем с Конгрессом о предоставлении дополнительной энергетической помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, которые позволят нам удовлетворить неотложные потребности, включая критически важное оборудование для электросетей", - добавил. Блинкен.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине 9,9 миллиарда долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы.
Представители Украины во время визита американского лидера Джо Байдена и его команды обсуждали вопросы сотрудничества стран. В том числе, поднималась тема финансовой помощи Украине.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.