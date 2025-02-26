США не надаватимуть Україні гарантій безпеки, нехай це робить Європа, - Трамп

"Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що Сполучені Штати Америки докладуть зусиль для того, щоб "усе пройшло як треба". Трамп зазначив, що США продовжать бути партнерами Києва, оскільки Україна має багато рідкоземельних металів, які є важливими для Америки.

"Ця угода принесе нам велике багатство, і ми сподіваємося, що можемо все врегулювати. Я роблю це з двох причин - щоб припинити загибель (людей на війні в Україні, - ред.) і я не хочу витрачати більше грошей", - підкреслив американський лідер.

Трамп заявив, що США мають намір повернути всі витрачені кошти та отримати ще більше. Він зауважив, що саме для цього вони хочуть співпрацювати з Україною.

"Ми своє повернемо, (український президент Володимир, - ред.) Зеленський приїде, це хороша угода для України теж. Вони таким чином теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре", - підсумував Трамп.