США не будут предоставлять Украине гарантий безопасности, пусть это делает Европа, - Трамп

"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты Америки приложат усилия для того, чтобы "все прошло как надо". Трамп отметил, что США продолжат быть партнерами Киева, поскольку Украина имеет много редкоземельных металлов, которые важны для Америки.

"Эта сделка принесет нам большое богатство, и мы надеемся, что можем все урегулировать. Я делаю это по двум причинам - чтобы прекратить гибель (людей на войне в Украине, - ред.) и я не хочу тратить больше денег", - подчеркнул американский лидер.

Трамп заявил, что США намерены вернуть все потраченные средства и получить еще больше. Он отметил, что именно для этого они хотят сотрудничать с Украиной.

"Мы свое вернем, (украинский президент Владимир, - ред.) Зеленский приедет, это хорошая сделка для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо", - подытожил Трамп.