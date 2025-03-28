США надали проєкт угоди про природні ресурси України, - Свириденко

Під час години запитань до уряду Свириденко заявила, що Київ формує свою позицію щодо угоди та надішле її Вашингтону. Крім того, за необхідності будуть проведені консультації з Верховною Радою.

Свириденко також сказала, що будь-які публічні дискусії щодо угоди тільки завдають шкоди та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.

"Як тільки буде досягнуто консенсус, ми вийдемо з публічною позицією", - сказала вона.

Нові умови

Нагадаємо, 27 березня низка ЗМІ оприлюднили умови нового проєкту договору про природні ресурси України. Зокрема, за інформацією Financial Times, новий проєкт угоди є кроком до посилення контролю адміністрації Дональда Трампа над прибутковими природними ресурсами України.

Документ охоплює всі мінеральні ресурси, включно з нафтою, газом і ключовими енергетичними активами на території України. США також вимагають створення спільного інвестиційного фонду, доходи від якого розподілятимуться між двома країнами. Контролювати його має наглядова рада, в якій три з п'яти місць отримають американські представники, що фактично надасть Вашингтону право вето.

У зв'язку з цим, українські чиновники висловили стурбованість, що нова пропозиція може підірвати суверенітет країни, перенаправити доходи за кордон і посилити залежність країни від Вашингтона.