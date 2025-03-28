США предоставили проект соглашения о природных ресурсах Украины, - Свириденко

Во время часа вопросов к правительству Свириденко заявила, что Киев формирует свою позицию по соглашению и направит ее в Вашингтон. Кроме того, при необходимости будут проведены консультации с Верховной Радой.

Свириденко также сказала, что любые публичные дискуссии по соглашению только наносят вред и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами.

"Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией", - сказала она.

Новые условия

Напомним, 27 марта ряд СМИ обнародовали условия нового проекта договора о природных ресурсах Украины. В частности, по информации Financial Times, новый проект соглашения является шагом к усилению контроля администрации Дональда Трампа над прибыльными природными ресурсами Украины.

Документ охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть, газ и ключевые энергетические активы на территории Украины. США также требуют создания совместного инвестиционного фонда, доходы от которого будут распределяться между двумя странами. Контролировать его должен наблюдательный совет, в котором три из пяти мест получат американские представители, что фактически предоставит Вашингтону право вето.

В связи с этим, Украинские чиновники выразили обеспокоенность, что новое предложение может подорвать суверенитет страны, перенаправить доходы за границу и усилить зависимость страны от Вашингтона.