RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США предоставили проект соглашения о природных ресурсах Украины, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты предоставили новый проект соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Правительство изучает документ.

Об этом заявила первая вице-премьер Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады, которую ведет нардеп Алексей Гончаренко.

Во время часа вопросов к правительству Свириденко заявила, что Киев формирует свою позицию по соглашению и направит ее в Вашингтон. Кроме того, при необходимости будут проведены консультации с Верховной Радой.

Свириденко также сказала, что любые публичные дискуссии по соглашению только наносят вред и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами.

"Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией", - сказала она.

Новые условия

Напомним, 27 марта ряд СМИ обнародовали условия нового проекта договора о природных ресурсах Украины. В частности, по информации Financial Times, новый проект соглашения является шагом к усилению контроля администрации Дональда Трампа над прибыльными природными ресурсами Украины. 

Документ охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть, газ и ключевые энергетические активы на территории Украины. США также требуют создания совместного инвестиционного фонда, доходы от которого будут распределяться между двумя странами. Контролировать его должен наблюдательный совет, в котором три из пяти мест получат американские представители, что фактически предоставит Вашингтону право вето.

В связи с этим, Украинские чиновники выразили обеспокоенность, что новое предложение может подорвать суверенитет страны, перенаправить доходы за границу и усилить зависимость страны от Вашингтона.

В конце февраля правительство Украины одобрило текст рамочного соглашения о создании совместного инвестиционного фонда, куда будут передаваться доходы от природных ресурсов Украины. Кабмин уполномочил подписать соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Соглашение должно было быть подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 28 февраля. Однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом, после чего Зеленский покинул Белый дом без подписанного соглашения.

После этого правительство Украины вновь выразило готовность подписать это соглашение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВерховная рада