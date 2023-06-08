США надали фіндопомогу українцям, що постраждали через затоплення після підриву Каховської ГЕС

США надали фінансову допомогу українцям з низки населених пунктів, які затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.
Зазначається, що у перші години після підриву Каховської ГЕС гуманітарні та аварійні групи USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) та посольство США в Києві почали надавати негайну допомогу в евакуації та гуманітарну допомогу цивільним.
Наразі американські партнери надали таку допомогу:
Наголошується, що США продовжуватимуть надавати важливу допомогу. Країна вже починає оцінювати, який внесок може зробити у довгострокові зусилля з відновлення.
Так, США вже надали понад 1,6 млрд доларів гуманітарної допомоги Україні, а партнерство та запаси постачання дозволили їм швидко відреагувати на затоплення регіонів через підрив ГЕС.
Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях підтопило десятки населених пунктів.
Найбільше постраждала Херсонська область, а саме - лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під російською окупацією.
Зазначимо, що українські рятувальники вже евакуювати понад 2 тисячі мешканців з правого берега. При цьому росіяни не допомагають населенню у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.
Проте сьогодні Україна та ООН домовились про проведення евакуації з окупованого Лівобережжя. Тепер вони чекають на доступ від Росії.
Додамо, що в окупованих Олешках через затоплення загинуло вже дев'ять людиней, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.
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