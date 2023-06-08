США надали фіндопомогу українцям, що постраждали через затоплення після підриву Каховської ГЕС

Зазначається, що у перші години після підриву Каховської ГЕС гуманітарні та аварійні групи USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) та посольство США в Києві почали надавати негайну допомогу в евакуації та гуманітарну допомогу цивільним.

Наразі американські партнери надали таку допомогу:

Грошова допомога : надано 22,5 млн гривень (приблизно 608 тисяч доларів) для понад 1000 домогосподарств. Ця група отримуватиме 2200 гривень (60 доларів) на особу протягом трьох місяців, охоплюючи до п’яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах.

: надано 22,5 млн гривень (приблизно 608 тисяч доларів) для понад 1000 домогосподарств. Ця група отримуватиме 2200 гривень (60 доларів) на особу протягом трьох місяців, охоплюючи до п’яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах. Харчування : роздано гаряче харчування 7 тисячам людей у Херсоні та Миколаєві, планується забезпечити додаткове харчування протягом наступних днів.

: роздано гаряче харчування 7 тисячам людей у Херсоні та Миколаєві, планується забезпечити додаткове харчування протягом наступних днів. Вода : питну воду надали понад 14 тисячам людей, її продовжуватимуть надавати. США також збираються передати системи фільтрації води та резервуари для зберігання води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях.

: питну воду надали понад 14 тисячам людей, її продовжуватимуть надавати. США також збираються передати системи фільтрації води та резервуари для зберігання води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях. Паливо : надано понад 10 тисяч літрів пального для підтримки рятувальних операцій на воді та розподілу екстреної допомоги.

: надано понад 10 тисяч літрів пального для підтримки рятувальних операцій на воді та розподілу екстреної допомоги. Евакуація : надано автобуси для підтримки урядових заходів з евакуації. Також надаються човни для підтримки рятувальних робіт.

: надано автобуси для підтримки урядових заходів з евакуації. Також надаються човни для підтримки рятувальних робіт. Додаткова допомога : розгорнуто команди для підтримки евакуйованих дітей на вокзалах, під час транзиту та на станціях прийому. Також роздано понад 17 850 інших предметів допомоги, включаючи гігієнічні набори та постільну білизну.

: розгорнуто команди для підтримки евакуйованих дітей на вокзалах, під час транзиту та на станціях прийому. Також роздано понад 17 850 інших предметів допомоги, включаючи гігієнічні набори та постільну білизну. Зусилля з відновлення: уряд США працює над поставкою насосів для критичної інфраструктури міста Херсон.

Наголошується, що США продовжуватимуть надавати важливу допомогу. Країна вже починає оцінювати, який внесок може зробити у довгострокові зусилля з відновлення.

Так, США вже надали понад 1,6 млрд доларів гуманітарної допомоги Україні, а партнерство та запаси постачання дозволили їм швидко відреагувати на затоплення регіонів через підрив ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях підтопило десятки населених пунктів.

Найбільше постраждала Херсонська область, а саме - лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під російською окупацією.

Зазначимо, що українські рятувальники вже евакуювати понад 2 тисячі мешканців з правого берега. При цьому росіяни не допомагають населенню у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Проте сьогодні Україна та ООН домовились про проведення евакуації з окупованого Лівобережжя. Тепер вони чекають на доступ від Росії.

Додамо, що в окупованих Олешках через затоплення загинуло вже дев'ять людиней, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

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