США предоставили финпомощь украинцам, пострадавшим из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС

США предоставили финансовую помощь украинцам из ряда населенных пунктов, которые затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
В первые часы после подрыва Каховской ГЭС гуманитарные и аварийные группы USAID (Агентство США по международному развитию) и посольство США в Киеве начали оказывать немедленную помощь в эвакуации и гуманитарную помощь гражданским.
В настоящее время американские партнеры оказали такую помощь:
Отмечается, что США будут продолжать оказывать важную помощь. Страна уже начинает оценивать, какой вклад может внести в долгосрочные усилия по восстановлению.
Так, США уже предоставили более 1,6 млрд долларов гуманитарной помощи Украине, а партнерство и запасы поставок позволили им быстро отреагировать на затопление регионов из-за подрыва ГЭС.
После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях подтопило десятки населенных пунктов.
Больше всего пострадала Херсонская область, а именно - левый берег Днепра, который пока находится под российской оккупацией.
Отметим, что украинские спасатели уже эвакуировали более 2 тысяч жителей с правого берега. При этом россияне не помогают населению в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.
Однако сегодня Украина и ООН договорились о проведении эвакуации из оккупированного Левобережья. Теперь они ждут доступа от России.
Добавим, что в оккупированных Олешках из-за затопления погибли уже девять человек, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.
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