США предоставили финпомощь украинцам, пострадавшим из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС

В первые часы после подрыва Каховской ГЭС гуманитарные и аварийные группы USAID (Агентство США по международному развитию) и посольство США в Киеве начали оказывать немедленную помощь в эвакуации и гуманитарную помощь гражданским.

В настоящее время американские партнеры оказали такую помощь:

Денежная помощь : предоставлено 22,5 млн гривен (примерно 608 тысяч долларов) для более чем 1000 домохозяйств. Эта группа будет получать 2200 гривен (60 долларов) на человека в течение трех месяцев, охватывая до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах.

: предоставлено 22,5 млн гривен (примерно 608 тысяч долларов) для более чем 1000 домохозяйств. Эта группа будет получать 2200 гривен (60 долларов) на человека в течение трех месяцев, охватывая до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах. Питание : роздано горячее питание 7 тысячам человек в Херсоне и Николаеве, планируется обеспечить дополнительное питание в течение следующих дней.

: роздано горячее питание 7 тысячам человек в Херсоне и Николаеве, планируется обеспечить дополнительное питание в течение следующих дней. Вода : питьевую воду предоставили более 14 тысячам человек, ее будут продолжать предоставлять. США собираются передать системы фильтрации воды и резервуары для хранения воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях.

: питьевую воду предоставили более 14 тысячам человек, ее будут продолжать предоставлять. США собираются передать системы фильтрации воды и резервуары для хранения воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях. Топливо : предоставлено более 10 тысяч литров горючего для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи.

: предоставлено более 10 тысяч литров горючего для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи. Эвакуация : предоставлены автобусы для поддержки правительственных мер по эвакуации. Также предоставляются лодки для поддержки спасательных работ.

: предоставлены автобусы для поддержки правительственных мер по эвакуации. Также предоставляются лодки для поддержки спасательных работ. Дополнительная помощь : развернута команда для поддержки эвакуированных детей на вокзалах, во время транзита и на станциях приема. Также было роздано более 17 850 других предметов помощи, включая гигиенические наборы и постельное белье.

: развернута команда для поддержки эвакуированных детей на вокзалах, во время транзита и на станциях приема. Также было роздано более 17 850 других предметов помощи, включая гигиенические наборы и постельное белье. Усилия по восстановлению: правительство США работает над поставкой насосов для критической инфраструктуры Херсона.

Отмечается, что США будут продолжать оказывать важную помощь. Страна уже начинает оценивать, какой вклад может внести в долгосрочные усилия по восстановлению.

Так, США уже предоставили более 1,6 млрд долларов гуманитарной помощи Украине, а партнерство и запасы поставок позволили им быстро отреагировать на затопление регионов из-за подрыва ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях подтопило десятки населенных пунктов.

Больше всего пострадала Херсонская область, а именно - левый берег Днепра, который пока находится под российской оккупацией.

Отметим, что украинские спасатели уже эвакуировали более 2 тысяч жителей с правого берега. При этом россияне не помогают населению в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Однако сегодня Украина и ООН договорились о проведении эвакуации из оккупированного Левобережья. Теперь они ждут доступа от России.

Добавим, что в оккупированных Олешках из-за затопления погибли уже девять человек, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

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