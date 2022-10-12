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США нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Системи будуть надані настільки швидко, наскільки ми фізично зможемо їх туди доставити. Тому, як я вже сказав раніше, ми зосереджуємося на цьому, і ми надамо наявні у нас системи - які наявні у таких країн, як Німеччина", - сказав Остін.

Він також зазначив, що США спробують забезпечити додаткові боєприпаси до існуючих систем, які вже використовують ЗСУ.

Нагадаємо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Вчора координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових.

Як повідомляло WSJ, серія ракетних ударів і атак дронів-камікадзе по ключовій інфраструктурі посилює тиск на партнерів України, щоб вони надали їй системи ППО.

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