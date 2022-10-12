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США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.

"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы - которые есть у таких стран, как Германия", - сказал Остин.

Он также отметил, что США попытаются обеспечить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые уже используют ВСУ.

Напомним, 10 октября на фоне массированных вражеских ударов президент США Джо Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО.

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных.

Как сообщало WSJ, серия ракетных ударов и атак дронов-камикадзе по ключевой инфраструктуре усиливает давление на партнеров Украины, чтобы они предоставили ей системы ПВО.

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