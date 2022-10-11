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У Байдена пообіцяли прискорити постачання систем ППО NASAMS в Україну

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Вашингтон, Вівторок 11 жовтня 2022 20:35
У Байдена пообіцяли прискорити постачання систем ППО NASAMS в Україну Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони NASAMS для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, яку наводить Reuters.

"США добиватимуться відправки в Україну сучасних систем ППО NASAMS настільки швидко, наскільки це можливо", - заявив Кірбі.

Зазначимо, така заява прозвучала на тлі масових ракетних ударів російських військ по Україні, які відбуваються вже другий день поспіль.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом. Ключовою темою обговорень було постачання систем ППО для України.

Також ми писали, що Зеленський у ході наради з лідерами G7 заявив , що Україні вже найближчими місяцями потрібні не лише ракети для систем протиракетної та протиповітряної оборони, а й самі системи, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

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