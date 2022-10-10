Обстріли України посилюють тиск на союзників, аби ті відправили передову ППО, - WSJ

Серія останніх ударів по українських містах та ключовій інфраструктурі актуалізувала давні заклики уряду до своїх союзників. Мова йде про більш досконалі систем протиповітряної оборони та зброї більшої дальності.

Російські атаки, схоже, сигналізують про значну ескалацію, посилюючи тиск на Сполучені Штати та інші європейські країни, які неохоче надають Україні новітні військові технології.

Прагнучи уникнути прямого військового конфлікту з Росією, західні союзники не поспішають надавати українським військам найпередовіші системи озброєнь - тенденцію, яка зберігається, навіть незважаючи на те, що Кремль неодноразово заявляв, що воює не лише з Україною, а й проти неї, США та НАТО.

Нещодавній рейтинг Кільського інституту світової економіки дійшов висновку, що Франція витратила на оголошені постачання зброї в Україну менше, ніж набагато дрібніші європейські країни, такі як Естонія та Чехія. Загалом до серпня Франція посідала лише 11-е місце серед найбільших світових постачальників військової допомоги Україні - "принизливий" результат для країни, яка вважає себе провідною військовою державою ЄС, вважають критики.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок вранці президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв посилити підтримку України, зокрема надати більше військової техніки, але все частіше виникають питання про те, як французи насправді виконують свої обіцянки.

Україна зацікавлена ​​у системах ППО, які використовуються французькими військовими, зокрема SAMP. Одна з причин коливань Франції в тому, що в країні обмежений запас необхідних батарей. Але критика того, що Франція відстає від дрібніших союзників у допомозі Україні, схоже, останніми днями зачепила Єлисейський палац за живе. На зустрічі з іншими лідерами ЄС у Празі у п'ятницю Макрон оголосив про створення фонду у 100 мільйонів євро (97 мільйонів доларів), який дозволить Україні купувати власну військову техніку.

Цей фонд є доповненням приблизно до 230 мільйонів доларів, які Франція виділила на військову допомогу, але значно відстає від більш ніж 17 мільярдів доларів, які адміністрація Байдена направила Україні з лютого. Наприкінці вересня Пентагон заявив, що протягом наступних двох місяців поставить дві передові зенітні системи під назвою NASAMS, про що Україна давно просила.