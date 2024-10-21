США нададуть Україні черговий пакет військової підтримки на 400 млн доларів, - Остін

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України – ред.). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів", - сказав Остін.

За його словами, до нового пакета увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння для України.

Нагадаємо, Остін сьогодні прибув з неанонсованим візитом до Києва. У його планах було обговорення подальшої допомоги Україні. Зокрема і те, що вона залежить від результату майбутніх президентських виборів у США.

Допомога Україні від США

16 жовтня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. До нього увійшли засоби ППО, боєприпаси, бронетехніка та інші критично важливі ресурси.

Також Україна отримає додаткове озброєння, включаючи перехоплювачі ППО, артилерійські системи та броньовані машини.