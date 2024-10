Міністр оборони США прибув до Києва

Візит міністра збігся з триваючими російськими атаками на Україну, незважаючи на західні санкції та міжнародну військову допомогу.

Під час візиту Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим. Головною темою переговорів стане обговорення поточних потреб України у зброї та підтримка ЗСУ в майбутньому році.

Остін наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України, зазначивши, що завдяки цим зусиллям Україна змогла протистояти російській агресії. Однак, результат президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу підтримку, особливо якщо переможе Дональд Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо продовження допомоги Україні.

Візит Остіна відбувся на тлі загострення ситуації на фронті, де українські сили продовжують стикатися з серйозними викликами.

Як пише The Wall Street Journal, Остін приїхав в Україну без анонсів щодо військової допомоги та дозволу на далекобійні удари вглиб Росії.

Оновлено 9:11

Остін у Twitter підтвердив, що приїхав до Києва.

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати, поряд із міжнародним співтовариством, продовжують підтримувати Україну", - заявив він.

