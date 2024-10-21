США предоставят Украине очередной пакет военной поддержки на 400 млн долларов, - Остин

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украина – ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов", - сказал Остин.

По его словам, в новый пакет войдут боеприпасы, военная техника и вооружение для Украины.

Напомним, Остин сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В его планах было обсуждение дальнейшей помощи Украине. В том числе и то, что она зависит от результата предстоящих президентских выборов в США.

Помощь Украине от США

16 октября президент США Джо Байден огласил новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. В него вошли средства ПВО, боеприпасы, бронетехника и другие критически важные ресурсы.

Также Украина получит дополнительное вооружение, включая перехватчики ПВО, артиллерийские системы и бронированные машины.