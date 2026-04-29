США нададуть 100 млн доларів на ремонт саркофагу на ЧАЕС, - Шмигаль

19:40 29.04.2026 Ср
Скільки грошей потрібно на ремонт ЧАЕС після атаки дрона?
aimg Сергій Козачук
США нададуть 100 млн доларів на ремонт саркофагу на ЧАЕС, - Шмигаль

Сполучені Штати нададуть 100 млн доларів на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС, яка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Потреби у фінансуванні

За словами міністра, питання виділення коштів на ремонт конфайнмента обговорювалося з міжнародними партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції.

Наразі загальна сума, необхідна для повного відновлення об'єкта, становить близько 500 млн євро.

Денис Шмигаль подякував Державному департаменту США, міністру енергетики Крісу Райту та американській делегації за фінансову підтримку, яка допоможе посилити радіаційну безпеку в Європі.

Війна та безпека Чорнобиля

Нагадаємо, у 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС світ знову занепокоєний станом ядерних об'єктів в Україні. Попри те, що за десятиліття зона відчуження перетворилася на унікальний заповідник, повномасштабна війна повернула сюди відчуття небезпеки.

Раніше Україна вже підписала угоду про отримання перших 30 млн євро на ремонтні роботи на станції. Загалом для відновлення Нового безпечного конфайнменту після російської атаки розпочали збір коштів.

Водночас експерти ЄБРР прогнозують, що повне відновлення захисної арки триватиме до 2030 року і коштуватиме щонайменше 500 млн євро. Це пов'язано зі значними збитками, яких станція зазнала внаслідок ударів РФ та необхідністю проведення складних розвідувальних і ремонтних етапів.

Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
