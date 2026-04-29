США нададуть 100 млн доларів на ремонт саркофагу на ЧАЕС, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль подякував Державному департаменту США, міністру енергетики Крісу Райту та американській делегації за фінансову підтримку, яка допоможе посилити радіаційну безпеку в Європі.

За словами міністра, питання виділення коштів на ремонт конфайнмента обговорювалося з міжнародними партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції.

Війна та безпека Чорнобиля

Нагадаємо, у 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС світ знову занепокоєний станом ядерних об'єктів в Україні. Попри те, що за десятиліття зона відчуження перетворилася на унікальний заповідник, повномасштабна війна повернула сюди відчуття небезпеки.

Раніше Україна вже підписала угоду про отримання перших 30 млн євро на ремонтні роботи на станції. Загалом для відновлення Нового безпечного конфайнменту після російської атаки розпочали збір коштів.

Водночас експерти ЄБРР прогнозують, що повне відновлення захисної арки триватиме до 2030 року і коштуватиме щонайменше 500 млн євро. Це пов'язано зі значними збитками, яких станція зазнала внаслідок ударів РФ та необхідністю проведення складних розвідувальних і ремонтних етапів.