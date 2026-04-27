ЄБРР оцінив збитки від удару рф по ЧАЕС: ремонт до 2030 року обійдеться у пів мільярда євро
Відновлення захисної арки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС після російського удару може коштувати щонайменше 500 млн євро і триватиме до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Президента ЄБРР Оділя Рено-Бассо під час конференції до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.
Головне:
- ЄБРР оцінив відновлення захисної арки ЧАЕС у щонайменше 500 млн євро
- Російський удар пошкодив дві ключові функції Нового безпечного конфайнмента
- ЄС, Франція та Велика Британія вже погодили 30 млн євро на підготовчі роботи
- Ремонт може тривати до 2030 року
- ЄБРР закликає донорів збільшити фінансування у 2026 році
У ЄБРР заявили, що удар російського дрона по Новому безпечному конфайнменту поставив під загрозу майже два десятиліття міжнародної роботи над ядерною безпекою в Чорнобилі.
За попередніми технічними оцінками, атака серйозно підірвала дві головні функції арки – ізоляцію зруйнованого реактора та можливість безпечного демонтажу старого саркофага.
Окреме занепокоєння викликає корозія сталевих конструкцій, яка може вплинути на довгострокову безпеку об’єкта.
У банку оцінили, що повне відновлення функціональності Нового безпечного конфайнмента до 2030 року потребуватиме щонайменше 500 млн євро.
Для старту підготовчого етапу донори – Євросоюз, Франція та Велика Британія – вже погодили 30 млн євро.
Ці кошти підуть на технічну оцінку, підготовку рішень і перехід від аварійного реагування до повноцінного ремонту.
Одразу після атаки ЄБРР замовив детальну оцінку пошкоджень за участі французького консорціуму Novarka – саме він будував арку над ЧАЕС.
У Європейському банку наголошують, що наявного фінансування недостатньо, тому очікують нових донорських зобов’язань уже цього року.
Новий безпечний конфайнмент ввели в експлуатацію у 2019 році після майже 20 років міжнародної співпраці. У ЄБРР назвали його одним із найважливіших глобальних проєктів у сфері ядерної безпеки.
Там наголосили, що відновлення арки – це не лише питання ремонту інфраструктури, а й безпеки всієї Європи.
Що відомо про Новий безпечний конфайнмент
Арка над четвертим енергоблоком ЧАЕС – це найбільша у світі рухома металева конструкція, створена для ізоляції зруйнованого реактора та безпечного демонтажу нестабільних конструкцій старого саркофага.
Саме її пошкодження, за оцінками ЄБРР, створило нові ризики, які потребують масштабного міжнародного реагування.