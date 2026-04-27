ЄБРР оцінив збитки від удару рф по ЧАЕС: ремонт до 2030 року обійдеться у пів мільярда євро

Відновлення захисної арки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС після російського удару може коштувати щонайменше 500 млн євро і триватиме до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Президента ЄБРР Оділя Рено-Бассо під час конференції до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Головне:

ЄБРР оцінив відновлення захисної арки ЧАЕС у щонайменше 500 млн євро

Російський удар пошкодив дві ключові функції Нового безпечного конфайнмента

ЄС, Франція та Велика Британія вже погодили 30 млн євро на підготовчі роботи

Ремонт може тривати до 2030 року

ЄБРР закликає донорів збільшити фінансування у 2026 році

У ЄБРР заявили, що удар російського дрона по Новому безпечному конфайнменту поставив під загрозу майже два десятиліття міжнародної роботи над ядерною безпекою в Чорнобилі.

За попередніми технічними оцінками, атака серйозно підірвала дві головні функції арки – ізоляцію зруйнованого реактора та можливість безпечного демонтажу старого саркофага.

Окреме занепокоєння викликає корозія сталевих конструкцій, яка може вплинути на довгострокову безпеку об’єкта.

У банку оцінили, що повне відновлення функціональності Нового безпечного конфайнмента до 2030 року потребуватиме щонайменше 500 млн євро.

Для старту підготовчого етапу донори – Євросоюз, Франція та Велика Британія – вже погодили 30 млн євро.

Ці кошти підуть на технічну оцінку, підготовку рішень і перехід від аварійного реагування до повноцінного ремонту.

Одразу після атаки ЄБРР замовив детальну оцінку пошкоджень за участі французького консорціуму Novarka – саме він будував арку над ЧАЕС.

У Європейському банку наголошують, що наявного фінансування недостатньо, тому очікують нових донорських зобов’язань уже цього року.

Новий безпечний конфайнмент ввели в експлуатацію у 2019 році після майже 20 років міжнародної співпраці. У ЄБРР назвали його одним із найважливіших глобальних проєктів у сфері ядерної безпеки.

Там наголосили, що відновлення арки – це не лише питання ремонту інфраструктури, а й безпеки всієї Європи.

Що відомо про Новий безпечний конфайнмент

Арка над четвертим енергоблоком ЧАЕС – це найбільша у світі рухома металева конструкція, створена для ізоляції зруйнованого реактора та безпечного демонтажу нестабільних конструкцій старого саркофага.

Саме її пошкодження, за оцінками ЄБРР, створило нові ризики, які потребують масштабного міжнародного реагування.