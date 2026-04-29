США предоставят 100 млн долларов на ремонт саркофага на ЧАЭС, - Шмыгаль

19:40 29.04.2026 Ср
Сколько денег нужно на ремонт ЧАЭС после атаки дрона?
aimg Сергей Козачук
США предоставят 100 млн долларов на ремонт саркофага на ЧАЭС, - Шмыгаль

Соединенные Штаты предоставят 100 млн долларов на восстановление защитного сооружения Чернобыльской АЭС, пострадавшего в результате атаки российского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: ЕБРР оценил ущерб от удара рф по ЧАЭС: ремонт до 2030 года обойдется в полмиллиарда евро

Потребности в финансировании

По словам министра, вопрос выделения средств на ремонт конфайнмента обсуждался с международными партнерами во время Международной Чернобыльской конференции.

Сейчас общая сумма, необходимая для полного восстановления объекта, составляет около 500 млн евро.

Денис Шмыгаль поблагодарил Государственный департамент США, министра энергетики Криса Райта и американскую делегацию за финансовую поддержку, которая поможет усилить радиационную безопасность в Европе.

Война и безопасность Чернобыля

Напомним, в 40-ю годовщину катастрофы на ЧАЭС мир снова обеспокоен состоянием ядерных объектов в Украине. Несмотря на то, что за десятилетия зона отчуждения превратилась в уникальный заповедник, полномасштабная война вернула сюда ощущение опасности.

Ранее Украина уже подписала соглашение о получении первых 30 млн евро на ремонтные работы на станции. В целом для восстановления Нового безопасного конфайнмента после российской атаки начали сбор средств.

В то же время эксперты ЕБРР прогнозируют, что полное восстановление защитной арки продлится до 2030 года и будет стоить не менее 500 млн евро. Это связано со значительными убытками, которые станция понесла в результате ударов РФ и необходимостью проведения сложных разведывательных и ремонтных этапов.

