США предоставят 100 млн долларов на ремонт саркофага на ЧАЭС, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Денис Шмыгаль поблагодарил Государственный департамент США, министра энергетики Криса Райта и американскую делегацию за финансовую поддержку, которая поможет усилить радиационную безопасность в Европе.

По словам министра, вопрос выделения средств на ремонт конфайнмента обсуждался с международными партнерами во время Международной Чернобыльской конференции.

Напомним, в 40-ю годовщину катастрофы на ЧАЭС мир снова обеспокоен состоянием ядерных объектов в Украине. Несмотря на то, что за десятилетия зона отчуждения превратилась в уникальный заповедник, полномасштабная война вернула сюда ощущение опасности.

Ранее Украина уже подписала соглашение о получении первых 30 млн евро на ремонтные работы на станции. В целом для восстановления Нового безопасного конфайнмента после российской атаки начали сбор средств.

В то же время эксперты ЕБРР прогнозируют, что полное восстановление защитной арки продлится до 2030 года и будет стоить не менее 500 млн евро. Это связано со значительными убытками, которые станция понесла в результате ударов РФ и необходимостью проведения сложных разведывательных и ремонтных этапов.