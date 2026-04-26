Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС, - Шмигаль
Для відновлення Нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС після російської атаки розпочали збір коштів, загальна вартість робіт оцінюється у 500 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Угода з ЄБРР та перші внески
За словами міністра, у межах Міжнародної Чорнобильської конференції Україна підписала угоду з ЄБРР про виділення 30 млн євро на перший етап робіт.
Ці кошти спрямують на оцінку пошкоджень, проєктування та закупівлю необхідного обладнання.
Крім того, партнери вже взяли на себе зобов’язання ще на майже 100 млн євро для підвищення ядерної безпеки. За підсумками заходу 24 країни підтримали спільну заяву щодо мобілізації ресурсів для ЧАЕС.
Заява міністра
Шмигаль наголосив на важливості підтримки з боку міжнародної спільноти для подолання наслідків ударів РФ.
"Надзвичайно вдячний ЄБРР за лідерську роль у процесі мобілізації фінансового ресурсу. Солідарність із Україною у сфері енергетики і ядерної безпеки - це спільна інвестиція в безпеку Європи", - підкреслив Денис Шмигаль.
Загрози та 40-ві роковини катастрофи
Нагадаємо, 26 квітня 2026 року виповнюється 40 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС. За цей час Зона відчуження пройшла шлях від мертвої території до унікального природного заповідника, проте повномасштабна війна та атаки на енергосистему повернули сюди відчуття постійної небезпеки.
Фахівці наголошують, що радіація не є повністю замкненою у межах Зони. Небезпечні ізотопи здатні мігрувати на чисті землі, а основними каналами розповсюдження залишаються води Прип’яті, що впадають у Дніпро, а також вітри, які розносять радіоактивний пил і дим під час масштабних лісових пожеж.
