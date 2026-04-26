Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС, - Шмигаль

Для відновлення Нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС після російської атаки розпочали збір коштів, загальна вартість робіт оцінюється у 500 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Угода з ЄБРР та перші внески

За словами міністра, у межах Міжнародної Чорнобильської конференції Україна підписала угоду з ЄБРР про виділення 30 млн євро на перший етап робіт.

Ці кошти спрямують на оцінку пошкоджень, проєктування та закупівлю необхідного обладнання.

Крім того, партнери вже взяли на себе зобов’язання ще на майже 100 млн євро для підвищення ядерної безпеки. За підсумками заходу 24 країни підтримали спільну заяву щодо мобілізації ресурсів для ЧАЕС.

Фото: Міжнародна Чорнобильська конференція (t.me/Denys_Smyhal)

Заява міністра

Шмигаль наголосив на важливості підтримки з боку міжнародної спільноти для подолання наслідків ударів РФ.

"Надзвичайно вдячний ЄБРР за лідерську роль у процесі мобілізації фінансового ресурсу. Солідарність із Україною у сфері енергетики і ядерної безпеки - це спільна інвестиція в безпеку Європи", - підкреслив Денис Шмигаль.