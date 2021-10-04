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США начнут новые переговоры по торговому соглашению с Китаем, - WSJ

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Вашингтон, Понедельник 04 октября 2021 18:31
США начнут новые переговоры по торговому соглашению с Китаем, - WSJ Фото: США планирует новые переговоры по торговому соглашению с Китаем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США планируют начать новые торговые переговоры с Китаем. При этом тарифы на китайский импорт будут сохранены, поскольку они вынуждают Пекин выполнить обязательства по закупке большего количества американских товаров и услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным источников агентства, администрация президента США Джо Байдена потратила несколько месяцев на пересмотр торговой политики с Китаем, включая тарифы, введенные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Собеседники издания утверждают, что планируется сохранить заградительные тарифы на китайский импорт. Кроме того, рассматривается возможность введения дополнительных сборов - в качестве рычага, чтобы заставить Китай выполнять торговое соглашение с США от 2020 года.

"Мы не хотим отказываться от каких-либо вариантов или заранее ограничивать себя установленным курсом действий", - сказал представитель администрации Белого дома.

Ожидается, что новая инициатива будет представлена в понедельник, 4 октября, в политическом обращении торгового представителя США.

Напомним, в конце января администрация Байдена объявила о планах пересмотреть торговое соглашение с Китаем, включая подписанную Трампом первую часть сделки.

Отметим, в середине января 2020 года занимавший на тот момент пост президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

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