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США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Новости » В мире     15.01.2020 - 20:08
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Фото: подписание сделки (скрин youtube.com)

Сделка содержит ограничения на понижение обменного курса

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения. Церемония подписания состоялась сегодня, 15 января, в Белом доме в Вашингтоне, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Трамп, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на понижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что сделка не включает отмену пошлин на товары из Китая. Америка готова отменить пошлины во второй части сделки.

Также Трамп отметил, что сделка между США и Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений между странами.

Ранее РБК-Украина писало, что соглашение предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке товаров США. Речь идет о дополнительных закупках на 50 млрд долларов в сфере энергетики и на 33 млрд долларов в сельскохозяйственной отрасли. Китай также согласился выделить 35 млрд долларов на покупки в секторе услуг Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что вторая часть торгового соглашения между США и Китаем будет включать некоторые вопросы технологий и кибербезопасности.

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