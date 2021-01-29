ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден планирует пересмотреть торговое соглашение Трампа с Китаем

Вашингтон, Пятница 29 января 2021 19:20
Байден планирует пересмотреть торговое соглашение Трампа с Китаем
Коллаж РБК-Украина
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация нового президента США Джо Байдена планирует пересмотреть отношения между Вашингтоном и Пекином. В частности, планируется пересмотр первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которую подписал предыдущий президент Дональд Трамп.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Все, что ввела предыдущая администрация, пересматривается, поскольку это касается нашего подхода к национальной безопасности", - пояснила она.

Псаки отметила, что администрация Байдена была сосредоточена на подходе к отношениям США и Китая "с позиции силы". Это означает, что Вашингтон будет координировать и общаться с нашими союзниками и партнерами относительно того, как США будут работать с Китаем.

Напомним, 15 января 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Однако вторая часть этой сделки так и не была подписана, она должна была включать некоторые вопросы по технологиям и кибербезопасности.

Как писало РБК-Украина, в мае Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем отошла на второй план из-за пандемии коронавируса. Трамп также угрожал новыми пошлинами Пекину.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайторговля

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь