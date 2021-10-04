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США почнуть нові переговори щодо торговельної угоди з Китаєм, - WSJ

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Вашингтон, Понеділок 04 жовтня 2021 18:31
США почнуть нові переговори щодо торговельної угоди з Китаєм, - WSJ Фото: США планує нові переговори щодо торговельної угоди з Китаєм (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США планують почати нові торгові переговори з Китаєм. При цьому тарифи на китайський імпорт будуть збережені, оскільки вони змушують Пекін виконати зобов'язання щодо закупівлі більшої кількості американських товарів і послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними джерел агентства, адміністрація президента США Джо Байдена витратила кілька місяців на перегляд торгової політики з Китаєм, включаючи тарифи, введені колишнім главою Білого дому Дональдом Трампом.

Співрозмовники видання стверджують, що планується зберегти загороджувальні тарифи на китайський імпорт. Крім того, розглядається можливість введення додаткових зборів - в якості важеля, щоб змусити Китай виконувати торговельну угоду з США від 2020 року.

"Ми не хочемо відмовлятися від будь-яких варіантів або заздалегідь обмежувати себе встановленим курсом дій", - сказав представник адміністрації Білого дому.

Очікується, що нова ініціатива буде представлена в понеділок, 4 жовтня, в політичному зверненні торгового представника США.

Нагадаємо, в кінці січня адміністрація Байдена оголосила про плани переглянути торговельну угоду з Китаєм, включаючи підписану Трампом першу частину Угоди.

Відзначимо, в середині січня 2020 року займав на той момент пост президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр Китаю Лю Хе підписали першу фазу торговельної угоди між Вашингтоном і Пекіном.

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