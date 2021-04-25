США начали вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана . Эвакуация нескольких военных баз уже началась.

Об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, передает афганское издание Knaama Press .

"Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши уже базы начали эвакуироваться", - заявил он.

Он также уточнил, что США намерены передать три военные базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. В частности, речь идет об аэропорте Кандагара, лагерях Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейском участке в провинции Майдана Вардак.

Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, будет ли заключен мир с "Талибаном".