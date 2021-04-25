США почали виведення своїх військ з Афганістану

Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану . Евакуація кількох військових баз вже почалася.

Про це на прес-конференції в Кабулі заявив командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер, передає афганське видання Knaama Press .

"Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші вже бази почали евакуюватися", - заявив він.

Він також уточнив, що США мають намір передати три військові бази і один аеропорт місцевим національним силам оборони в найближчі два тижні. Зокрема, мова йде про аеропорт Кандагара, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницю в провінції Майдана Вардак.

Міллер підкреслив, що американські війська покинуть Афганістан, незважаючи на те, чи буде укладено мир з "Талібаном".