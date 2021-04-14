Байден объявил дату начала вывода войск США из Афганистана
Президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Глава Белого дома обратился к лидерам других государств, включая РФ, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки этой страны.
Об этом Джо Байден заявил в видеообращении, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
"США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно", – сказал Байден.
По его словам, вывод войск будет осуществляться в координации с союзниками и партнерами. Американский лидер предупредил талибов об ответе, если они нападут на военнослужащих США при выводе. "Мы защитим себя и партнеров, используя все доступные средства", - добавил он.
Байден уточнил, что войска США и союзников по НАТО покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года. "До того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября", - отметил президент.
Он также добавил, что США обратятся к другим странам, включая Россию, Китай, Индию и Пакистан, сделать больше для поддержки Афганистана.
Напомним, ранее сообщалось о намерении Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября, Британия может вывести своих военных вслед за американцами.
В марте президент США отмечал, что не будет затягивать с выводом войск.