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Байден объявил дату начала вывода войск США из Афганистана

Новина українською → Вашингтон, Среда 14 апреля 2021 22:04
Байден объявил дату начала вывода войск США из Афганистана Фото: Президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Глава Белого дома обратился к лидерам других государств, включая РФ, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки этой страны.

Об этом Джо Байден заявил в видеообращении, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

"США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно", – сказал Байден.

По его словам, вывод войск будет осуществляться в координации с союзниками и партнерами. Американский лидер предупредил талибов об ответе, если они нападут на военнослужащих США при выводе. "Мы защитим себя и партнеров, используя все доступные средства", - добавил он.

Байден уточнил, что войска США и союзников по НАТО покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года. "До того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября", - отметил президент.

Он также добавил, что США обратятся к другим странам, включая Россию, Китай, Индию и Пакистан, сделать больше для поддержки Афганистана.

Напомним, ранее сообщалось о намерении Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября, Британия может вывести своих военных вслед за американцами.

В марте президент США отмечал, что не будет затягивать с выводом войск.

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