ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США начали вывод наземной военной техники из Сирии

Новости » Общество    11.01.2019 - 09:25
США начали вывод наземной военной техники из Сирии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сообщается о начале вывоза части оборудования

США в рамках вывода американского контингента из страны начали вывозить из Сирии наземную военную технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.

По словам источника издания, "некоторые грузы уже перевезены".

Кроме того, источник в Пентагоне подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu. Сообщается о начале вывоза части оборудования.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии. 

В середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В конце декабря появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, дав военным на это 4 месяца.

Напомним, при выводе войск Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии. Газета Yeni Safak сообщала, что Турция может начать операцию против курдов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.


 

Глава МИД Германии считает санкции против "Северного потока-2" "неверным путем" Экс-адвокат Трампа будет свидетельствовать в Конгрессе
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь