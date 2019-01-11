США начали вывод наземной военной техники из Сирии

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Сообщается о начале вывоза части оборудования

США в рамках вывода американского контингента из страны начали вывозить из Сирии наземную военную технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.

По словам источника издания, "некоторые грузы уже перевезены".

Кроме того, источник в Пентагоне подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu. Сообщается о начале вывоза части оборудования.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии.

В середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В конце декабря появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, дав военным на это 4 месяца.

Напомним, при выводе войск Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии. Газета Yeni Safak сообщала, что Турция может начать операцию против курдов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.



