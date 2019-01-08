Эрдоган: Турция в ближайшее время начнет операцию по нейтрализации террористов в Сирии

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

Турция предпримет все необходимые шаги по борьбе с террористами, сказал он

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

По его словам, целью Анкары в Сирии является борьба с террористами.

"Турция предпримет все необходимые шаги по борьбе с террористами в Сирии", - сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган объявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии.

"Если на пути операции встанут боевики других террористических структур, то их уничтожение также станет долгом Анкары", - подчеркнул президент.

Газета Yeni Safak сообщает, что Турция может начать операцию против курдов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, по словам Эрдогана, попытка поставить Турции условия по выводу американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой". Эрдоган отметил, что Анкара не может принять требование помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о ненападении на сирийских курдов. Он также заявил, что Болтон совершил "серьезную ошибку", когда поставил перед Турцией условия вывода американских войск из Сирии.