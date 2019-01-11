США почали виведення наземної військової техніки з Сирії

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Повідомляється про початок вивезення частини обладнання

США в рамках виведення американського контингенту з країни почали вивозити з Сирії наземну військову техніку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

За словами джерела видання, "деякі вантажі вже перевезені".

Крім того, джерело в Пентагоні підтвердило цю інформацію турецькому агентству Anadolu. Повідомляється про початок вивезення частини обладнання.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео підтвердив виведення американських військ з Сирії.

У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

В кінці грудня з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ з Сирії, давши військовим на це 4 місяці.

Нагадаємо, при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій по нейтралізації терористів на території Сирії. Газета Yeni Safak повідомляла, що Туреччина може почати операцію проти курдів на півночі Сирії в будь-який момент після візиту в республіку помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.