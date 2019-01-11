ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США почали виведення наземної військової техніки з Сирії

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 09:25
США почали виведення наземної військової техніки з Сирії
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Повідомляється про початок вивезення частини обладнання

США в рамках виведення американського контингенту з країни почали вивозити з Сирії наземну військову техніку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

За словами джерела видання, "деякі вантажі вже перевезені".

Крім того, джерело в Пентагоні підтвердило цю інформацію турецькому агентству Anadolu. Повідомляється про початок вивезення частини обладнання.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео підтвердив виведення американських військ з Сирії.

У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

В кінці грудня з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ з Сирії, давши військовим на це 4 місяці.

Нагадаємо, при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій по нейтралізації терористів на території Сирії. Газета Yeni Safak повідомляла, що Туреччина може почати операцію проти курдів на півночі Сирії в будь-який момент після візиту в республіку помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

 

Глава МЗС Німеччини вважає санкції проти "Північного потоку-2" "неправильним шляхом" Екс-адвокат Трампа свідчитиме в Конгресі
Новини України Сполучені Штати АмерикиСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся