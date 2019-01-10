Помпео подтвердил вывод войск СЩА из Сирии

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

При этом США продолжат вести борьбу с террористической группировкой ИГИЛ

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом он заявил, что США продолжат вести борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри, Помпео заявил, что Вашингтон остается постоянным партнером на Ближнем Востоке.

В середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В конце декабря появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, дав военным на это 4 месяца.

Напомним, при выводе войск Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии. Газета Yeni Safak сообщает, что Турция может начать операцию против курдов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.