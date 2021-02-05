В США мужчина открыл огонь по правоохранителям, есть раненые

В Соединенных Штатах мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате инцидента пострадали три полицейских.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в американском городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина.

Сообщается, что мужчина открыл огонь из винтовки, когда офицеры патрулировали улицу. После этого он заперся в доме.

На место происшествия прибыла тактическая группа и окружила дом. Со злоумышленником до сих пор ведутся переговоры.

По словам лейтенанта полиции Хай Пойнт Мэтта Труитта,

Напомним, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.

Кроме того, Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и еще трое получили ранения.