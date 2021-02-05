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У США чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям, є поранені

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. В результаті інциденту постраждали три поліцейських.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Інцидент стався в американському місті Хай-Пойнт, штат Північна Кароліна.

Повідомляється, що чоловік відкрив вогонь з рушниці, коли офіцери патрулювали вулицю. Після цього він закрився в будинку.

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На місце події прибула тактична група й оточила будинок. Зі зловмисником досі ведуться переговори.

За словами лейтенанта поліції Хай Пойнт Метта Труитта,

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, Пенсільванія сталася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини і ще троє отримали поранення.

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