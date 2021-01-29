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В Пенсильвании произошла стрельба, погибли двое человек

Пенсильвания, Пятница 29 января 2021 14:58
В Пенсильвании произошла стрельба, погибли двое человек
Фото: полиция (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 января, в Пенсильвании (США) возле стриптиз клуба произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает местное издание Pittsburgh Post-Gazette.

Как сообщает полиция округа Аллегейни, экстренные службы получили сообщения о стрельбе возле клуба Club Erotica в 2:34 (9:34 по Киеву). Прибывшие на место медики констатировали смерть двух человек, еще троих доставили в больницу.

Отмечается, что причины и подробности стрельбы пока неизвестны. Правоохранители начали расследование инцидента.

Напомним, в Чикаго 9 января 32-летний мужчина устроил стрельбу. В результате есть погибшие и раненые, а сам нападавший скончался от ранений, полученных при задержании.

Кроме того, в конце ноября прошлого года неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair в штате Висконсин. В результате несколько человек получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. В результате 2 человека погибли и 14 получили ранения.

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