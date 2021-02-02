Во Флориде при попытке провести обыск убили двух агентов ФБР, нескольких ранили

Фото: место происшествия (Getty Images)

В американском городе Санрайз в штате Флорида ФБР пыталось обыскать дом в рамках расследования дела о детской порнографии. В результате инцидента два агента ФБР были убиты, еще несколько пострадали.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел около 06:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

По словам собеседника агентства, трех агентов ранили, когда они прибыли к дому с ордером на обыск. Сообщается, что подозреваемый забаррикадировался внутри.

Агенты прибыли, чтобы вручить федеральный ордер на обыск в связи с делом о насильственных преступлениях в отношении детей.

Позже стало известно, что подозреваемый умер во время противостояния, во время которого он забаррикадировался в доме.

Двое из раненых агентов были госпитализированы. Они находятся в стабильном состоянии. Имена погибших агентов пока не будут разглашать, как и имя подозреваемого.

Напомним, ранее в американском штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и еще трое получили ранения.

Кроме того, в Чикаго 32-летний мужчина устроил стрельбу. В результате есть погибшие и раненые, а сам нападавший скончался от ранений, полученных при задержании.