США можуть змінити гру: політолог пояснив, коли чекати тиску Трампа на Росію

Президент США Дональд Трамп все ж змушений буде тиснути на Росію і станеться це протягом місяця.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.
На його думку, в певний момент ситуація у Сполучених Штатах "скипить", і Трамп все ж буде тиснути на Росію. Ймовірно, це вже може статись протягом місяця, або навіть тижня.
"Я би оптимістично сказав би, що кінець травня і червень, скоріш за все, навіть до середини червня, - це період, коли може бути перший прецедент того, що санкції або тиск на Росію, або підтримка України з боку Сполучених Штатів посиляться", - каже Саакян.
Політолог звернув увагу, що в свій час Трамп давав Україні зброю, зокрема мова про протитанковий ракетний комплекс Javelin.
"Якщо він буде бачити, що всі альтернативні сценарії для нього є загрозливими і несуть для нього значно більше ризиків, то він піде по цьому шляху. Бо інших варіантів просто не буде", - вважає політолог.
Раніше голова Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що Штати та Європа рішуче посилять санкції проти Росії, якщо Москва не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".
Сам же Трамп заявляв, що Вашингтон перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. За його словами, санкційні обмеження будуть нищівними для Москви.
Як відзначав державний секретар США Марко Рубіо, Вашингтон давав час Москві для прогресу в переговорах, але терпіння закінчується.
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