США могут изменить игру: политолог объяснил, когда ждать давления Трампа на Россию

По его мнению, в определенный момент ситуация в Соединенных Штатах "вскипит", и Трамп все же будет давить на Россию. Вероятно, это уже может произойти в течение месяца, или даже недели.

"Я бы оптимистично сказал бы, что конец мая и июнь, скорее всего, даже до середины июня, - это период, когда может быть первый прецедент того, что санкции или давление на Россию, или поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов усилятся", - говорит Саакян.

Политолог обратил внимание, что в свое время Трамп давал Украине оружие, в частности речь о противотанковом ракетном комплексе Javelin.

"Если он будет видеть, что все альтернативные сценарии для него являются угрожающими и несут для него значительно больше рисков, то он пойдет по этому пути. Потому что других вариантов просто не будет", - считает политолог.