На півночі Малі атакували колону із сотнями російських найманців, - Reuters

Сьогодні вранці на півночі Малі потрапив під обстріл військовий конвой, в якому було понад 200 російських найманців, а також місцеві солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військова техніка рухалася до північного міста Анефіс, де наразі тривають запеклі бойові дії.

Сусідній Нігер, який виступає союзником чинної влади Малі, надав заблокованим підрозділам повітряну підтримку під час боїв. Офіційні речники армії Малі та військове керівництво Нігеру наразі не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Відповідальність за атаку офіційно взяв на себе речник збройного угруповання "Фронт визволення Азавада" (FLA). Водночас залишається невідомим, чи причетна до цієї операції інша радикальна організація - "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM).

За інформацією джерел агентства, це вже не перший подібний інцидент за останні дні. На початку цього тижня бойовики влаштували схожу засідку на інший військовий конвой, який просувався у північному напрямку.