США можуть запровадити нові санкції проти банківського сектору РФ

"Ми знерухомили близько 80% активів у російському банківському секторі", - заявив чиновник.

За його словами, США відстежують додаткові банки та фінансові установи, щоб побачити, як Росія взаємодіє із зовнішнім світом.

"Цілком можливо, що будуть вжиті додаткові дії. Ми завжди шукаємо, які компанії та сторони можуть отримати вигоду з фінансових операцій, пов'язаних з Росією. Зараз ми дивимося, як санкції, зокрема фінансові, можуть бути найефективнішими.", - додав О'Брайєн.

Reuters зазначає, що деякі європейські банки, у тому числі UniCredit та Raiffeisen Bank International, мають великий бізнес в РФ і повинні дотримуватися місцевих правил, щоб надавати солдатам платіжні канікули. Російський "Газпромбанк" уникнув жорстких санкцій частково тому, що займається платежами за енергію.