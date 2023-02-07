США звинуватили в обході санкцій друга російського олігарха Вексельберга
Федеральний суд Нью-Йорка оприлюднив обвинувальний висновок, у якому громадянин РФ Володимир Воронченко звинувачується у допомозі в обході санкцій США російському олігарху Віктору Вексельбергу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції США.
Воронченко, як близький друг Вексельберга, брав участь у схемі зі здійснення платежів на суму понад 4 млн доларів для підтримання чотирьох об'єктів нерухомості у США, які належать російському олігарху. При цьому він намагався продати дві нерухомості свого друга.
Згідно з обвинувальним висновком, Воронченко, який проживав у різний час у США і Росії, представлявся успішним бізнесменом, колекціонером і торговцем творами мистецтва, а також близьким другом і діловим партнером Вексельберга.
У 2018 році Мінфін США заніс Вексельберга до санкційного списку проти Росії за війну на Донбасі. У 2022 році проти олігарха повторно ввели санкції і заблокувала його яхту та приватний літак.
Зазначається, що в період із 2008 до 2017 року Вексельберг через низку підставних компаній придбав квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорку, маєток у Саутгемптоні, квартиру і пентхаус на острові Фішер у Флориді. На момент вартість нерухомості становить близько 75 млн доларів.
За твердженням Мін'юсту, росіянин брав участь у схемі, в рамках якої отримав 4 млн доларів на підтримку чотирьох об'єктів нерухомості Вексельберга. Воронченка, який має посвідку на проживання у США, обвинувачують у змові з метою порушення та обходу санкційного режиму всупереч закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, порушенні зазначеного закону, змові з метою відмивання грошей у міжнародному масштабі та відмиванні грошей.
Кожен із пунктів обвинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув'язнення. Крім цього, Воронченку інкримінують невиконання розпоряджень суду, оскільки в травні 2022 року він не з'явився для дачі показань за повісткою. Зокрема, через дев'ять днів після отримання повістки росіянин виїхав у Дубаї, потім в ОАЕ, а потім у Росію.
Хто такий Вексельберг
Віктор Вексельберг - голова Ради директорів Групи компаній "Ренова". Народився в Дрогобичі.
З жовтня 1990 року - заступник генерального директора СП "Ренова", потім - президент ЗАТ "Ренова". З 2004 року - голова Наглядового Комітету Групи компаній Ренова. З 2010 року - голова Ради директорів Групи компаній Ренова.
Вексельберг також є членом Комісії з федеральної, міжрегіональної та регіональної соціально-економічної політики при голові Ради Федерації РФ. Член Координаційної Ради металургійного комплексу Міністерства економіки РФ.
У 2019 році Віктор Вексельберг посів одинадцяту позицію в рейтингу "20 найбагатших російських бізнесменів", опублікованому журналом Forbes.
З березня 2017 року є громадянином Кіпру.
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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, як наближені до диктатора Володимира Путіна олігархи оминають накладені санкції за допомогою керуючих із ЄС.
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