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США ввели нові санкції проти Росії

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Росія, Середа 01 лютого 2023 17:52
США ввели нові санкції проти Росії Фото: США ввели нові санкції проти Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство фінансів США ввело нові санкції у відношенні держави-агресора Росії. У підсанкційний список потрапив ряд фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Мінфіну.

Повідомляється, що санкції було введено проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, котрі допомагали Росії ухилятись від попередніх санкцій.

"Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили й здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Відомо, що сьогоднішні санкції мають відношення до організацій в Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.

Санкції було введено проти торговця зброєю з Росії та Кіпру Ігора Зіменкова та його сина Джонатана. Вони брали участь у проектах, пов’язаних з обороноздатністю Росії. Вони використовували підставні компанії для того, щоб мати змогу оплачувати проекти, пов'язані з оборонною промисловістю РФ.

Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.

Також ми писали, що Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до військових злочинів проти України, оскільки забезпечує армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.

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