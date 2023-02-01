США ввели нові санкції проти Росії

Міністерство фінансів США ввело нові санкції у відношенні держави-агресора Росії. У підсанкційний список потрапив ряд фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Мінфіну.

Повідомляється, що санкції було введено проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, котрі допомагали Росії ухилятись від попередніх санкцій.

"Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили й здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Відомо, що сьогоднішні санкції мають відношення до організацій в Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.