США ввели нові санкції проти Росії
Міністерство фінансів США ввело нові санкції у відношенні держави-агресора Росії. У підсанкційний список потрапив ряд фізичних та юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Мінфіну.
Повідомляється, що санкції було введено проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, котрі допомагали Росії ухилятись від попередніх санкцій.
"Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили й здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.
Відомо, що сьогоднішні санкції мають відношення до організацій в Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру.
Санкції було введено проти торговця зброєю з Росії та Кіпру Ігора Зіменкова та його сина Джонатана. Вони брали участь у проектах, пов’язаних з обороноздатністю Росії. Вони використовували підставні компанії для того, щоб мати змогу оплачувати проекти, пов'язані з оборонною промисловістю РФ.
Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.
Також ми писали, що Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до військових злочинів проти України, оскільки забезпечує армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.
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