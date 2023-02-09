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США та Британія запровадили нові санкції проти Росії

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Четвер 09 лютого 2023 15:45
США та Британія запровадили нові санкції проти Росії Фото: США та Британія запровадили нові санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати спільно з Великобританією вводять санкції проти семи членів кіберугруповання Trickbot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США та сторінку уряду Британії.

"Сьогодні Сполучені Штати в координації зі Сполученим Королівством вносять до списку санкцій сім фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони є учасниками злочинного кіберугрупування Trickbot, що базується в Росії.

Раніше в Маямі заарештовували 55-річну Аллу Вітте, її звинувачували в участі у кіберзлочинному синдикаті Trickbot. З моменту першого виявлення Trickbot у 2016 році хакери вкрали за різними оцінками від десятків до сотень мільйонів доларів у США у банків, юридичних фірм, комунальних служб, університетів, місцевих органів влади.

Нагадаємо, що Великобританія розширила санкції проти Росії. У список із 15 позицій входять компанії, на які військові Володимира Путіна покладаються під час виробництва та постачання обладнання, а також особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна.

США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на РФ через наближення річниці вторгнення в Україну.

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