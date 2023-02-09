США та Британія запровадили нові санкції проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США та сторінку уряду Британії.

"Сьогодні Сполучені Штати в координації зі Сполученим Королівством вносять до списку санкцій сім фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони є учасниками злочинного кіберугрупування Trickbot, що базується в Росії.

Раніше в Маямі заарештовували 55-річну Аллу Вітте, її звинувачували в участі у кіберзлочинному синдикаті Trickbot. З моменту першого виявлення Trickbot у 2016 році хакери вкрали за різними оцінками від десятків до сотень мільйонів доларів у США у банків, юридичних фірм, комунальних служб, університетів, місцевих органів влади.