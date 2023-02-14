США могут ввести новые санкции против банковского сектора РФ

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении большего количества банков, связанных с Россией. Также планируется усилить меры по любому уклонению от этих правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймса О'Брайена, которое приводит Reuters.
"Мы обездвижили около 80% активов в российском банковском секторе", - заявил чиновник.
По его словам, США отслеживают дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы увидеть, как Россия взаимодействует с внешним миром.
"Вполне возможно, что будут предприняты дополнительные действия. Мы всегда ищем, какие компании и стороны могут извлечь выгоду из финансовых операций, связанных с Россией. Сейчас мы смотрим, как санкции, в частности финансовые, могут быть наиболее эффективными", - добавил О'Брайен.
Reuters отмечает, что некоторые европейские банки, в том числе UniCredit и Raiffeisen Bank International, имеют большой бизнес в РФ и должны соблюдать местные правила, чтобы предоставлять солдатам платежные каникулы. Российский "Газпромбанк" избежал жестких санкций отчасти потому, что занимается платежами за энергию.
Напомним, что Соединенные Штаты совместно с Великобританией вводят санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot.
Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение, в котором гражданин РФ Владимир Воронченко обвиняется в помощи в обходе санкций США российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении государства-агрессора России. В подсанкционный список попал ряд физических и юридических лиц.
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