США могут ввести новые санкции против банковского сектора РФ

"Мы обездвижили около 80% активов в российском банковском секторе", - заявил чиновник.

По его словам, США отслеживают дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы увидеть, как Россия взаимодействует с внешним миром.

"Вполне возможно, что будут предприняты дополнительные действия. Мы всегда ищем, какие компании и стороны могут извлечь выгоду из финансовых операций, связанных с Россией. Сейчас мы смотрим, как санкции, в частности финансовые, могут быть наиболее эффективными", - добавил О'Брайен.

Reuters отмечает, что некоторые европейские банки, в том числе UniCredit и Raiffeisen Bank International, имеют большой бизнес в РФ и должны соблюдать местные правила, чтобы предоставлять солдатам платежные каникулы. Российский "Газпромбанк" избежал жестких санкций отчасти потому, что занимается платежами за энергию.