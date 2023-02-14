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США можуть запровадити нові санкції проти банківського сектору РФ

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Вівторок 14 лютого 2023 20:22
США можуть запровадити нові санкції проти банківського сектору РФ Фото: США можуть запровадити нові санкції проти банківського сектору РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати можуть запровадити санкції щодо більшої кількості банків, пов'язаних з Росією. Також планується посилити заходи щодо будь-якого ухилення від цих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Джеймса О'Брайєна, яку приводить Reuters.

"Ми знерухомили близько 80% активів у російському банківському секторі", - заявив чиновник.

За його словами, США відстежують додаткові банки та фінансові установи, щоб побачити, як Росія взаємодіє із зовнішнім світом.

"Цілком можливо, що будуть вжиті додаткові дії. Ми завжди шукаємо, які компанії та сторони можуть отримати вигоду з фінансових операцій, пов'язаних з Росією. Зараз ми дивимося, як санкції, зокрема фінансові, можуть бути найефективнішими.", - додав О'Брайєн.

Reuters зазначає, що деякі європейські банки, у тому числі UniCredit та Raiffeisen Bank International, мають великий бізнес в РФ і повинні дотримуватися місцевих правил, щоб надавати солдатам платіжні канікули. Російський "Газпромбанк" уникнув жорстких санкцій частково тому, що займається платежами за енергію.

Нагадаємо, що Сполучені Штати спільно з Великобританією вводять санкції проти семи членів кіберугруповання Trickbot.

Федеральний суд Нью-Йорка оприлюднив обвинувальний висновок, у якому громадянин РФ Володимир Воронченко звинувачується у допомозі в обході санкцій США російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Міністерство фінансів США ввело нові санкції у відношенні держави-агресора Росії. У підсанкційний список потрапив ряд фізичних та юридичних осіб.

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