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США могут ввести новые санкции против банковского сектора РФ

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Вторник 14 февраля 2023 20:22
США могут ввести новые санкции против банковского сектора РФ Фото: США могут ввести новые санкции против банковского сектора РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении большего количества банков, связанных с Россией. Также планируется усилить меры по любому уклонению от этих правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймса О'Брайена, которое приводит Reuters.

"Мы обездвижили около 80% активов в российском банковском секторе", - заявил чиновник.

По его словам, США отслеживают дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы увидеть, как Россия взаимодействует с внешним миром.

"Вполне возможно, что будут предприняты дополнительные действия. Мы всегда ищем, какие компании и стороны могут извлечь выгоду из финансовых операций, связанных с Россией. Сейчас мы смотрим, как санкции, в частности финансовые, могут быть наиболее эффективными", - добавил О'Брайен.

Reuters отмечает, что некоторые европейские банки, в том числе UniCredit и Raiffeisen Bank International, имеют большой бизнес в РФ и должны соблюдать местные правила, чтобы предоставлять солдатам платежные каникулы. Российский "Газпромбанк" избежал жестких санкций отчасти потому, что занимается платежами за энергию.

Напомним, что Соединенные Штаты совместно с Великобританией вводят санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot.

Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение, в котором гражданин РФ Владимир Воронченко обвиняется в помощи в обходе санкций США российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении государства-агрессора России. В подсанкционный список попал ряд физических и юридических лиц.

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