США можуть відмовитися від закупівлі низки озброєнь через скорочення бюджету, - Reuters

Повідомляється, що під скорочення можуть потрапити програми закупівлі танків та нового десантного корабля, а також модернізація ударних гелікоптерів.

Компромісний варіант договору обмежив витрати на національну безпеку у 2024 фінансовому році на рівні 886 млрд доларів. У списку "нефінансованих пріоритетів" значаться танки Abrams виробництва General Dynamics, вертольоти та корабель для морської піхоти виробництва Huntington Ingalls Industries.

Повідомляється, що до укладення боргової угоди відповідні комітети розглядали бюджет національної безпеки у розмірі понад 900 млрд доларів на 2024 фінансовий рік. Незважаючи на обмеження, передбачається, що деякі з "нефінансованих пріоритетів" на суму 16 млрд доларів у результаті буде реалізовано.

Сенат США ухвалив закон про підвищення держборгу

Сенат США вночі 2 червня підтримав закон про підвищення держборгу та обмеження державних видатків до виборів 2024 року.

За розрахунками Міністерства фінансів США, якби проблему стелі боргу не вдалося вирішити до 5 червня, то вже з понеділка уряд не мав би грошей для фінансування всіх його федеральних зобов'язань.

Білий дім та лідери республіканців у Конгресі активно працювали для консолідації підтримки навколо попередньої угоди про підвищення ліміту запозичень, щоб уникнути першого дефолту в історії США.